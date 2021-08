Weltkriegsblindgänger nach Hause mitgenommen: Haus evakuiert

München (dpa/lby) – Keine Verschnaufpause an der Wetterfront: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für den späten (…)

Rammingen (dpa/lby) – Ein zwölf Jahre alter Junge ist beim Kühe Füttern in einem landwirtschaftlichen Betrieb im schwäbischen (…)

Polizei sucht Donau in Regensburg nach Mensch ab

Regensburg (dpa/lby) – Die Polizei hat in Regensburg nach einem Menschen in der Donau gesucht. Passanten sahen am Samstagmorgen (…)