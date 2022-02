Weltkrebstag: Blutspenden von großer Bedeutung

Ein großer Teil der Blutspenden in Bayern wird für chronisch kranke Menschen im Rahmen der Krebstherapie benötigt. Darauf macht der Blutspendedienst des Bayerisches Roten Kreuzes zum heutigen Weltkrebstag noch einmal besonders aufmerksam. Trotz steigender Corona-Zahlen sei das Blutspendeaufkommen im Freistaat momentan noch relativ stabil. Jetzt sei es wichtig, diesen Kurs zu halten. Auch in diesem Monat gibt es in der Euroherz-Region wieder unterschiedliche Möglichkeiten, Blut zu spenden. Die nächsten Termine sind am 14. Februar in der Bürgergesellschaft in Hof und der Grundschule in Schwarzenbach an der Saale.

14.2.2022, Bürgergesellschaft Hof, 12:30 bis 19 Uhr

14.2.2022, Grundschule Schwarzenbach/Saale, 16 bis 20 Uhr

18.2.2022, Gymnasium Naila, 16 bis 20 Uhr

23.2.2022, Bürgersaal Helmbrechts, 16 bis 20 Uhr

24.2.2022, TV Rehau – Sporthallen, 16 bis 20 Uhr

28.22022, Grundschule Regnitzlosau, 16 bis 20 Uhr