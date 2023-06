Weltkindertag im Landkreis Hof: Großes Familienfest in Selbitz

Der Landkreis Hof feiert den Weltkindertag auch dieses Jahr wieder mit einem großen Familienfest. Das ist morgen am Anger in Selbitz. Das Motto der Veranstaltung lautet in diesem Jahr „Jedes Kind braucht eine Zukunft“. Etwa 30 Akteure beteiligen sich am Programm. Die Kinder können Einrad fahren, Blasrohr schießen oder sich auf einer Hüpfburg austoben. Es wird auch eine Bühne geben, auf der gibt es verschiedene Tanzvorstellungen zu sehen und es wird jongliert. Es gibt aber auch einen Stand für Eltern, an dem sie sich über den Jugendschutz informieren können.