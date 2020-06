Weltkindertag: Hof sagt Feier im September ab

Im Frühling noch war die Frage offen, ob die Wiesenfeste in der Region stattfinden würden. Mittlerweile ist sie vom Tisch. Doch ab wann werden öffentliche Veranstaltungen wieder normal stattfinden können? Im September jedenfalls noch nicht – die Stadt Hof hat den für den 20. September geplanten jährlichen Weltkindertag abgesagt. Das Fest hätte wie immer im Wittelsbacher Park stattfinden sollen. Die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof hofft sehr darauf, den Weltkindertag in Hof im kommenden Jahr wieder in gewohnter Weise feiern zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.