Weltkindertag am 26. Juni: Kinderfest am Anger in Selbitz

Gerade für Kinder waren die vergangenen beiden Jahre schwer. Sie durften teilweise nicht einmal in die Schule, und konnten daher ihre Freunde nicht sehen. Jetzt dürfen aber auch die Kinder wieder feiern. Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Hof und der Kreisjugendring haben jetzt das Programm für den Weltkindertag am 26. Juni in Selbitz vorgestellt. Das Motto des Kinderfestes am Anger ist dieses Mal „Gemeinsam für Kinderrechte“. Die Kinder können Blasrohrschießen, Sandbilder malen, Lebkuchenherzen gestalten oder mit der Rikscha fahren. Für die Eltern gibt es Infostände zu Themen wie Jugendschutz und Kinderrechten.