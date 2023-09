Weltkindertag 2023: So gehts den Kids in der Region

„Jedes Kind braucht eine Zukunft!“ – unter diesem Motto findet heute (20. September) der Weltkindertag statt. Der soll auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen.

In der Stadt Hof ist die Kinderarmut ein großes Thema. Die Stadt hat deshalb die Hofer KidsCard eingeführt. Mit der kommen Kinder günstiger oder sogar kostenlos in Museen, Kinos oder den Zoo. Viele Kinder haben aber auch Probleme, was soziale Kontakte angeht. Diese Erfahrung hat Ralf Beyer gemacht, er ist Jugendsozialarbeiter in Hof. Er vermutet: Das könnten Folgen der Corona-Pandemie sein. Während des Lockdowns hätten den Kindern soziale Kontakte sehr gefehlt. Das hätte auch die Entwicklung ihrer sozialen Fähigkeiten beeinflusst. In der Region bekommen Kinder und Jugendliche aber schon viel Unterstützung bei Problemen, so Beyer weiter. Zum Beispiel durch Jugendorganisationen und Vereine.