Weltkindertag 2020: ‚Kinder erobern die Straßen‘ auch in Hof und Selb

Trotz Corona-Pandemie fällt der Weltkindertag in der Euroherz-Region nicht komplett aus. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder erobern die Straße“. Sie sollen ihre Wünsche auf die Straßen malen und schreiben – zum Beispiel welche Spiel- und Freizeitstätten sie in ihrem Wohnviertel gerne hätten. Dazu verteilen zum Beispiel das Hofer Jugendzentrum „Q“ und das Forum „Selb erleben“ in der Touristinfo der Porzellanstadt kostenlos Kreide. Eltern, Nachbarn und Passanten sind aufgerufen, Bilder von der „Kinder Street Art“ auf Gehsteigen, Plätzen oder Garagen-Einfahren unter dem Aktions-Hashtag #wiestarkwäredasdenn in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Der Weltkindertag wird deutschlandweit gefeiert, um auf die speziellen Rechte von Kindern aufmerksam zu machen. In Hof gibt es die Kreide heute (Fr) und morgen (Sa) zwischen 14 und 20 Uhr im Jugendzentrum Q