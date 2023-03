Weltfrauentag: Unterschiedliche Veranstaltungen in der Region

Der heutige Weltfrauentag wird in der Euroherz-Region mit unterschiedlichen Veranstaltungen gefeiert. Der VdK-Kreisverband Hof lädt ab 13 Uhr im Schützenhaus Jägersruh zum Theaterstück „Was Frauen wirklich wollen“ ein. Der AWO-Kreisverband Fichtelgebirge veranstaltet ab 14.30 Uhr ein „Café International“. Migrantinnen sprechen über ihre Erfahrungen in Bezug auf regionale Hilfsangebote und Integrationsmöglichkeiten. Im Gerätemuseum Arzberg-Bergnersreuth geht es ab 15 Uhr um Powerfrauen in der Landwirtschaft. In der Kita Kreuzkirche in Hof können sich Interessierte ab 19 Uhr einen Vortrag zum Thema Zeitmanagement im Familienalltag anhören. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht es bereits am Morgen (9-11 Uhr) im Landratsamt in Plauen. Das Jobcenter hält dort eine Informationsmesse ab.