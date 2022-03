Weltfrauentag: Frauen verdienen weiterhin weniger als männliche Kollegen

Frauen verdienen auch in der Euroherz-Region noch weniger als Männer. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat den heutigen Internationalen Frauentag als Anlass genommen, um darauf aufmerksam zu machen. Laut einer Mitteilung verdienen Frauen mit einer Vollzeitstelle in der Stadt Hof acht Prozent weniger als Männer. Im Landkreis Hof sind es sogar 14 Prozent weniger. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Die Gewerkschaft NGG ruft Arbeitgeber dazu auf, die ‚Ungleichbehandlung zu beenden‘ und den ‚gleichen Lohn für gleiche Arbeit‘ zu bezahlen. Gerade mit Blick auf den aktuellen Fachkräftemangel. Aber auch die Politik müsse mehr für die Gleichberechtigung tun, heißt es in der Mitteilung.