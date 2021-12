Weltcup in Klingenthal – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Am Wochenende startet der Weltcup der Skispringer in Klingenthal.

Den Skisport-Fans macht leider die Pandemie einen Strich durch die Rechnung: Es sind keine Fans zugelassen. Trotzdem kommen einige der derzeit besten Skispringer ins Vogtland, darunter Karl Geiger und Katharina Althaus aus Deutschland und Marita Kramer aus Österreich. Am Wochenende liefen noch Vorbereitungen an der Schanze, am Donnerstag startet dann die Vorbereitung für die jungen Skispringerinnen.

Die Herren starten am Freitag in das Training. Samstag und Sonntag stehen dann die Wettkämpfe an.