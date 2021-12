Weltcup in Klingenthal – Starbesetzter Skisprung-Wettkampf am Wochenende

Am Wochenende startet der Weltcup der Skispringer in Klingenthal.

Samstag und Sonntag stehen die Wettkämpfe für die Skispringer an. Heute (FR) starten die Herren in die Vorbereitung und die Qualifikitation. Das haben die Frauen schon hinter sich. Am Donnerstag hat sich die Österreicherin Marita Kramer den Sieg in der Quali geholt – mit einem 140-Meter weiten Sprung. Für die Frauen gibt es auch heute schon den ersten Einzelwettbewerb.

Zum Weltcup in Klingenthal kommen einige der besten Skispringer ins Vogtland. Neben Marita Kramer aus Österreich auch Karl Geiger und Katharina Althaus aus Deutschland. Den Skisport-Fans macht leider die Pandemie leider einen Strich durch die Rechnung: In Klingenthal sind keine Zuschauer zugelassen.