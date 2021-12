Weltcup im Skispringen: Sparkasse Vogtland Arena muss leer bleiben

Auf das traditionelle „Ziiieeehhh!“ müssen die Sportler an diesem Wochenende beim FIS Weltcup im Skispringen in Klingenthal verzichten. Wegen der von der Sächsischen Staatsregierung beschlossenen Corona-Notfall-Verordnung, sind Zuschauer bei Sportveranstaltungen nicht mehr zugelassen. Schon seit Donnerstag sind die 136 Sportlerinnen und Sportler vor Ort – nach Trainings- und Qualifikationssprüngen wird es heute ernst. Der Wettkampf der Damen hat bereits um 10 Uhr 30 begonnen – neben der Gesamtführenden Marita Kramer aus Österreich rechnen sich auch die deutschen Springerinnen um Katharina Althaus und Selina Freitag Chancen auf einen Platz auf dem Podest aus. Die Herren springen dann ab 16 Uhr in der Sparkasse Vogtland Arena um Weltcup-Punkte. Neben dem Weltcup-Führenden Karl Geiger zählen Markus Eisenbichler, der Norweger Marius Lindvik, die Österreicher Stefan Kraft und Markus Hörl sowie der Japaner Ryoyu Kobajashi zu den Favoriten. Morgen steht ab 16 Uhr ein zweites Weltcup-Springen der Herren auf dem Programm. Alle Springen werden von ARD und Eurosport live übertragen.