Weltblutspendetag: Spende-Möglichkeiten in der Region

Schwer verletzte und chronisch kranke Menschen hätten ohne eine Blutspende meist keine Chance zum Überleben. Doch aktuell spenden lediglich drei Prozent der Menschen in Deutschland Blut. Heute, am Weltblutspendetag, wollen das Deutsche und das Bayerische Rote Kreuz deshalb erneut darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Blutspenden ist. Mit einer Online-Kampagne sollen auch neue Spender generiert werden. In ihren Social Media-Beiträgen verzichten viele Unternehmen oder berühmte Persönlichkeiten ab heute auf die Buchstaben A, B und O – stellvertretend für die jeweiligen Blutgruppen. Heute könnt ihr zum Beispiel in Plauen und Bad Elster Blut spenden. In Hof und Marktredwitz bietet das BRK im Juli wieder Termine an.

Heutige Termine:

Institut Plauen

Röntgenstr. 2a

13:30 – 18:00 Uhr

Bad Elster Medfachschule

Alte Reuther Str. 38

08:30 – 12:30 Uhr