Weltbienentag 2022: Mit einem Bienenstock doppelt Freude schenken!

Nachhaltig handeln und gleichzeitig Gutes tun – das kann man mit einem Guten Geschenk von World Vision. Zum Beispiel in Form eines Bienenstocks. Dirk Bathe von World Vision erklärt: “Mit diesem Guten Geschenk erhält eine Familie in Bolivien einen Bienenstock, Schulungen in Imkerei und alles, was zur Honigernte gebraucht wird. Mit dem Verkauf des Honigs hat die Familie die Möglichkeit ihren Lebensunterhalt nachhaltig zu sichern. Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei unser Leitgedanke.”