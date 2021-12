Welt-AIDS-Tag: Anonyme HIV-Tests im Hofer Gesundheitsamt

Es gibt Sachen, die wollen Menschen nicht an die große Glocke hängen. Dazu gehört zum Beispiel ein HIV-Test. Zum Welt-AIDS-Tag bietet das Gesundheitsamt in Hof heute und morgen (DO) anonyme Tests an. Interessierte können sich zwischen 10 und 12 Uhr ohne Termin auf HIV testen lassen. Das Gesundheitsamt bittet darum, dass die Interessenten mit FFP2-Maske am Haupteingang warten. Nachdem sie geklingelt haben, werden sie vom Personal abgeholt.

In der Vergangenheit hat das Gesundheitsamt regelmäßig anonyme HIV-Tests durchgeführt. Wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Personenkontrollen war das in letzter Zeit aber nicht mehr möglich.

Die AIDS-Beratung Oberfranken in Bayreuth bietet ganzjährig HIV-Schnelltests, Beratung und vielfältige Unterstützung an. Die AIDS-Beratung ist montags bis donnerstags von 9 – 13 Uhr und von 14 – 17 Uhr, sowie freitags von 9 – 13 Uhr erreichbar. Tel.: 0921/82500, aids-beratung@diakonie-bayreuth.de