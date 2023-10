Weitsichtig: Bad Steben will Waldgebiet für mögliche Windräder eingliedern

Die Bundesregierung will den Ausbau von Windkraftanlagen wieder verstärken. Das hat sie bereits im vergangenen Sommer mit dem sogenannten „Wind-an-Land-Gesetz“ festgehalten. Bis Ende 2027 soll demnach ein gewisser Prozentsatz an Flächen für neue Windräder ausgewiesen sein.

Darauf reagiert Bad Steben jetzt schon. Denn die Marktgemeinde geht davon aus, dass auch im Frankenwald Windkraftanlagen in größerem Umfang entstehen. Daher späht Bad Steben schon auf geeignete Flächen auf denen Windräder Anwohner nicht stören und die auch noch Gewerbesteuereinnahmen abwerfen könnten. Der Marktgemeinderat hat daher in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Waldgebiet „Gerlacher Forst“ eingliedern zu wollen. Damit hätte Bad Steben dann auch Mitspracherecht, was die Planung und Erschließung betrifft.