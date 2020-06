Weiterhin Regen und Gewitter erwartet in Bayern

München (dpa/lby) – Regen- und Gewitterwolken ziehen auch in den nächsten Tagen durch Bayern. Bis zum Donnerstagmittag gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem im Osten Stark- und Dauerregen, am Nachmittag vertreiben auch in Schwaben und Oberbayern einzelne Schauer und Gewitter die Sonne des Vormittags. Am Freitagmorgen kommen wieder Sonnenstrahlen durch, am Nachmittag kann es im Freistaat aber starke Gewitter geben. Trotz Regens liegen die Höchstwerte am Freitag laut den Meteorologen bei 18 bis 24 Grad. Das Wochenende bleibt wechselhaft und warm.