Weiteres Winter-Highlight: FIS Continental Cup findet in Klingenthal statt

Mit dem Weltcup der Nordischen Kombination hat es dank des Winter Comebacks Ende Januar gerade noch geklappt… jetzt steht der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal ein weiteres Winter-Highlight bevor: Der FIS Continental Cup der Skispringer kommt ins Vogtland. Am kommenden Wochenende finden zwei Wettbewerbe der Skispringer in Klingenthal statt in Oberwiesenthal statt. Tickets bekommt ihr nur an der Tageskasse vor Ort, schreibt der VSC Klingenthal. Wenn ihr dort parken wollt, findet ihr außerdem neue Parkautomaten vor. Dort könnt ihr euren Parkschein via App und bargeldlos bezahlen.

Infos zum Parksystem von Parkster: parkster.com/de

Der aktuelle Zeitplan sieht am Samstag, 11.02. das offizielle Training ab 11.30 Uhr vor,

gefolgt vom ersten Wertungsdurchgang um 13.00 Uhr. Am Sonntag, 12.02. soll es

um 10.00 Uhr mit dem Probedurchgang losgehen. Der zweite Wettbewerb ist für

11.00 Uhr geplant.

Tickets sind lediglich an den Tageskassen vor Ort erhältlich. Für Erwachsene beträgt der

Preis 7 Euro, ermäßigt für Schüler/Studenten/Schwerbeschädigte/Rentner 5 Euro.

Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt.