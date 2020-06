Weitere Lockerungen: Seen und Naturbäder freuen sich auf Badegäste

Gute Nachricht für Wasserratten: Nachdem nicht alle Freibäder in der Region öffnen und der Sommerurlaub am Meer alles andere als gesichert ist, haben zumindest alle Badeseen und Naturbäder in der Euroherz-Region offen oder haben das zumindest vor. Die meisten Seen sind ohnehin öffentlich zugänglich, in den kommenden Tagen öffnen auch die Naturbäder. Während die bayerischen Freibäder höchste Auflagen erfüllen müssen, geht es an Badeseen nicht ganz so streng zu. Trotzdem gibt es natürlich auch hier keine grenzenlose Freiheit: Partys und Grillabende sind weiter verboten.