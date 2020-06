Weitere Lockerungen: Instrumentalproben für Musikvereine wieder erlaubt

Gute Nachricht für die oberfränkischen Musikvereine: ab heute (8. Juni) sind Instrumentalproben endlich wieder erlaubt – mit maximal zehn Personen und strengen Hygieneregeln. Das teilt der Wunsiedler Landtags-Abgeordnete Rainer Ludwig von den Freien Wählern mit. Durch die Lockerungen können Musikvereine auch Nachwuchsmusikern wieder Einzelunterricht anbieten. In einer Woche sind außerdem auch Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen im Freistaat wieder möglich – die Teilnehmerzahlen bleiben vorerst auf 50 Besucher in geschlossenen Räumen und auf 100 Gäste im Freien begrenzt. Die Staatsregierung will die Musikvereine auch finanziell unterstützen, da sie durch fehlende Eintrittsgelder mit erheblichen Einbußen zu kämpfen haben.