Weitere Lockerungen in Sachsen: Maskenpflicht bleibt vorerst

Sachsen hat in der Corona-Krise weitere Lockerungen beschlossen. Urlauber, die aus dem Ausland zurückkehren, sollen sich künftig am Flughafen testen lassen können.

Bei Sportveranstaltungen, Volksfesten und Jahrmärkten sind ab Samstag mit genehmigtem Konzept bis zu 1000 Besucher erlaubt. In Theatern, Kinos, Zirkussen, Opernhäusern, Kirchen und Kongresscentern gilt dann nicht mehr der Mindestabstand. Auch an Feiern in Betrieben und Vereinen können künftig wieder ohne Auflagen bis zu 50 Personen teilnehmen. Gleiches gilt für die Teilnehmerzahl in Ferienlagern. Außerdem dürfen Tanzvereine ihre Arbeit wieder aufnehmen. Bei bewährten Regeln wie dem Mindestabstand und der Maskenpflicht bleibt es grundsätzlich aber.