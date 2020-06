Weitere Lockerungen in der Krise: Das gilt ab heute

Ab heute ist in Bayern – trotz Corona – wieder mehr möglich. So können zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstage, Vereinssitzungen und Schulabschlussfeiern mit bis zu 50 Gästen innen und 100 Gästen außen wieder stattfinden. Hallenbäder und die Innenbereiche von Thermen machen ebenso wieder auf. Auch Wellness und Saunieren ist wieder möglich. Ebenso sind etwa Lehrgänge für Trainer und Übungsleiter im sportlichen Bereich wieder möglich. Laienchöre können auch wieder unter Auflagen singen. Bei Gottesdiensten wird der Mindestabstand auf 1,5 Meter reduziert und die Maske muss nur getragen werden, wenn man sich nicht auf seinem Platz befindet. Auch bei Kunst- und Kulturveranstaltungen wird die Besucherzahl erhöht. Auch in der Gastro gibt es Lockerungen: Hier entfällt die Beschränkung der Öffnungszeiten auf 22 Uhr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Kassen, Theken und Rezeptionen müssen ab heute keine Maske tragen. Bei allen Lockerungen müssen dennoch weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.