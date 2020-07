Weitere Lockerungen in Bayern: Mehr Zuschauer im Kulturbereich erlaubt

Viele Wochen lang sind Konzerte, Theater und Kinovorstellungen überhaupt nicht erlaubt gewesen. Jetzt werden sie Schritt für Schritt immer voller. Bayerns Kunstminister Bernd Sibler hat am Rande der Kabinettssitzung am Chiemsee weitere Lockerungen für den Kulturbereich verkündet. Demnach steigt ab morgen die erlaubte maximale Besucherzahl in Innenräumen auf 200 Besucher und draußen auf 400 Besucher. Allerdings muss jeder Zuschauer einen festen Sitzplatz zugewiesen bekommen. Bei freier Platzwahl sind nur die Hälfte an Besuchern erlaubt. Bereits vergangene Woche hatte Ministerpräsident Markus Söder diesen Schritt angekündigt.