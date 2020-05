Weitere Lockerungen in Bayern: Das geht ab heute

Pünktlich zu den Pfingstferien ist bei uns in Bayern wieder mehr möglich.

Urlaub wird wieder zum Teil möglich: Ab heute (SA) können wieder Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätze in Bayern öffnen. Bei den Übernachtungen gelten aber weiterhin Kontaktbeschränkungen. Außerdem machen ab heute wieder Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks auf. Auch Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen sind wieder möglich, genauso wie der touristische Bus- und Bahnverkehr, Seilbahnen und Schifffahrten auf Seen und Flüssen. Außerdem dürfen Bayerns Biergärten jetzt schon wieder bis 22 Uhr öffnen. In Thüringen ist es übrigens so, dass ab Montag (1.Juni) unter anderem wieder Fitnessstudios und Freibäder aufmachen und Vereinssport in geschlossenen Räumen möglich ist. Auch in Sachsen machen ab Pfingstmontag die Freibäder auf. Das ganze geht natürlich nur mit den entsprechenden Hygienevorschriften und Corona-Regeln.