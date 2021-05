Weitere Lockerungen im Vogtland: Click and Meet wieder möglich

Noch im März hatte das Vogtland die höchste Corona-Inzidenz in Deutschland. Inzwischen gehen nirgends in Sachsen die Infektionszahlen so stark zurück wie im Vogtland. Heute liegt die Inzidenz bei genau 100.

Das macht sich auch immer mehr im Alltag bemerkbar. Im Vogtland können ab heute (FR) alle wieder zum Shoppen in die Geschäfte, die bisher durch Corona geschlossen waren. Das ist mit Termin, Maske und aktuellem Coronatest möglich. Landrat Rolf Keil ist zuversichtlich, dass bald noch mehr geht:

Als Grund für den starken Rückgang sehen viele die Impfkampagne. Im Vogtland kann sich jeder Erwachsene für eine Impfung anmelden. Gut 20 Prozent der Bevölkerung sind schon vollständig geimpft.