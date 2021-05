Weitere Lockerungen: Im Landkreis Wunsiedel entfällt Testpflicht

Wer heute im Landkreis Wunsiedel in den Biergarten will, muss keinen Termin mehr vereinbaren und vor Ort auch keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Die Änderungen ergeben sich, weil der Landkreis an fünf Tagen in Folge die 7-Tages-Inzidenz von 50 unterschritten hat. Die Testpflicht fällt ab sofort auch bei Kultur- und Sportveranstaltungen im Freien weg. Im Fitnessstudio braucht es zwar immer noch einen Termin, aber keinen Test mehr. Sport im Freien ist ab sofort ja wieder mit bis zu 25 Personen erlaubt. Auch hier fällt im Landkreis Wunsiedel die Testpflicht weg.

Wer sich trotzdem auf das Corona-Virus testen lassen will, sollte beachten, dass sich ab heute die Öffnungszeiten der Teststellen im Landkreis ändern. Die Teststationen in Selb und Schirnding, sowie die mobilen Teststrecken haben ab heute von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In der Teststelle Marktleuthen bleibt es bei den gewohnten Zeiten. Übrigens wird auch an Pfingsten getestet. Auch in Stadt und Landkreis Hof. Eine Übersicht der Testmöglichkeiten findet ihr hier!