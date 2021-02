Weitere Jahrgänge kehren in die Schulen zurück

München (dpa/lby) – Nach Wochen des Distanzunterrichts kehren in Bayern am heutigen Montag weitere Jahrgänge in die Schulgebäude zurück. Es handelt sich dabei in erster Linie um Grundschüler und Abschlussklassen. Das heißt: Viele Jugendliche müssen weiter Zuhause büffeln – ohne ein bislang absehbares Ende. Auch die Rückkehrer werden immer wieder daheim am Schreibtisch lernen müssen, weil die Klassen für die Einhaltung des Mindestabstands vielerorts geteilt werden.

Seit Anfang Februar erhielten schon die Abiturklassen von Gymnasien, Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS) sowie bestimmte Abschlussklassen beruflicher Schulen Präsenzunterricht. Nun folgen sämtliche Grundschüler sowie die Abschlussjahrgänge aller anderen allgemeinbildenden Schulen, wie Real-, Mittel- und Wirtschaftsschulen, sowie der Förderschulen. Allerdings nur dort, wo die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche weniger als 100 beträgt.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-534311/2