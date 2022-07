Weitere Fliegerbombe in Leipheim gefunden

Erneut ist in Leipheim bei Günzburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll am Mittwochvormittag entschärft werden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 68 Kilogramm schwere Sprengkörper am Dienstag bei Baggerarbeiten auf einem Firmengelände gefunden. Auf dem gleichen Gelände fand man erst vor Kurzem eine andere Bombe.

Die Bevölkerung soll das Gebiet in einem Umkreis von 400 Metern um den Fundort verlassen. Eine Grundschule sowie ein Supermarkt werden vorsorglich geschlossen. Bis etwa 11.00 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein.

In Leipheim war ein Militärflugplatz. Der Raum Günzburg sei deswegen im Zweiten Weltkrieg Ziel von Flächenbombardierungen gewesen, wie ein Polizeisprecher aus Günzburg sagte. In letzter Zeit wurden im Raum Günzburg mehrere Fliegerbomben gefunden.