Weitere Baustelle in Selb: Kreisverkehr bei Erkersreuth vollgesperrt

Die Stadt Selb bereitet sich ja schon länger mit intensiven Baumaßnahmen auf die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen in diesem Jahr vor. Ab morgen (18.4.) kommt noch eine unfreiwillige Baustelle hinzu. Wegen massiver Schäden muss der Kreisverkehr der Ortsumgehung Erkersreuth saniert werden. Das beeinträchtigt auch den Grenzverkehr nach Tschechien. Der Kreisverkehr wurde vor 14 Jahren gebaut und ist nun durch das hohe Verkehrsaufkommen stark beschädigt. Die Bauarbeiten können daher nicht warten bis der Goetheplatz fertig ist. Das Staatliche Bauamt Bayreuth will zudem eine Sperrung während der laufenden Freundschaftswochen vermeiden. Der Kreisverkehr soll voraussichtlich Mitte Mai wieder befahrbar sein.

Die Staatsstraße 2179, Ortsumgehung Erkersreuth ist zwischen dem Kreisverkehr an der Anschlussstelle (AS) Selb-Nord (ohne Kaffeekanne) und der AS Erkersreuth für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schönwald und Selb ist ab dem Abzweig nach Vielitz bzw. Plößberg gesperrt, eine Zufahrt bis zum Porzellanikon ist aus Richtung Schönwald möglich. Die „Hofer Straße“ ist nur bis „Christian-Höfer-Ring“ bzw. „Plößberger Weg“ befahrbar.

Die Umleitung muss aufgrund der Sperrung des Goetheplatzes weiträumig durch das Stadtgebiet Selb erfolgen. Offizielle Umleitung sind „Weißenbacher Straße“, „Marienplatz“, „Marienstraße“, „Schillerstraße“, „Hartmannstraße“, „Christian-Höfer-Ring“, „Geheimrat-Rosenthal-Straße“, „Hauptstraße“ in Erkersreuth für den Verkehr Richtung Asch, davon abzweigend „Christoph-Krautheim-Straße“, „Hauptstraße“ in Selb-Plößberg, „Rosenstraße“ für den Verkehr Richtung Schönwald.

Auf der Autobahn A93 wird die AS Selb-Nord (A93) gesperrt, die Umleitung erfolgt über die AS Selb-West. Die Bedarfsumleitung der Autobahn wird in beiden Richtungen ab der Anschlussstelle Selb-West direkt zur Anschlussstelle Schönwald geführt.

Die Sperrungen und Umleitungen werden ab Montag, 17. April 2023 eingerichtet und sollen ab Dienstag, 18. April 2023 mittags aktiv sein.