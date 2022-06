Weitere Baumaßnahmen in der Region: Sperrungen in Leupoldsgrün und der A72

Aktuell folgt eine Baustelle in der Region der nächsten. Ab heute (13.6.) wird die Anschlussstelle Treuen auf der A72 in Richtung Chemnitz gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Plauen-Ost und Reichenbach und die damit einhergehende Verbreiterung der Fahrbahn. Wie das Landratsamt Vogtlandkreis mitteilt, bleibt die Sperrung bis zum 24. Juni.

In Leupoldsgrün ist ab heute die Hofer Straße im Bereich zwischen der Fußgängerampel und dem Beginn des Provisoriums gesperrt. Die Sportplatzstraße und die Konradsreuther Straße könnt ihr bis voraussichtlich 19. Juni nicht mit dem Auto befahren.