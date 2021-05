Weiter Topnoten: Agilis gibt Platz eins in Bahnranking ab

Auch wenn wir in der Bahn momentan ein paar Einschränkungen hinnehmen müssen wie das Tragen von FFP2-Masken, tut das dem Wohlfühlfaktor offenbar keinen Abbruch. Auch in diesem Jahr haben die Fahrgäste der Agilis in unserer Region wieder gute Noten verteilt. Allerdings ist das Netz Nord im jährlichen Qualitäts-Ranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zum ersten Mal nach acht Jahren auf den zweiten Platz gefallen. Im vergangenen Jahr hatte Agilis aber auch die volle Punktzahl eingefahren. Die Oberpfalzbahn ist um zwei Plätze abgerutscht auf Platz fünf. Deutlich erholen konnte sich der Alex. Er liegt aber immer noch knapp im Minusbereich und damit unter den Mindestanforderungen.