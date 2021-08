Weiter Topnoten: Agilis auf Platz eins in Bahnranking zurück

100 Punkte, in vielen Tests bedeutet das: volle Punktzahl, besser geht’s nicht. So scheinen es auch die Bahnfahrgäste in der Region gesehen zu haben. Im Qualitäts-Ranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft holen die Bahnunternehmen, die bei uns unterwegs sind, überwiegend Top-Ergebnisse.

Ganz oben ist wie immer Agilis mit seinem Netz Nord. In der halbjährlichen Zwischenbilanz hat sich das Unternehmen die volle Punktzahl von genau 100 Punkten geholt und damit den ersten Platz wieder zurückerobert. Den muss sich Agilis allerdings teilen mit der Kahlgrundbahn, die genau so gut abgeschnitten hat. Die Oberpfalzbahn konnte wieder zwei Plätze gut machen und ist direkt dahinter auf dem dritten Platz. Auch der Alex hat sich deutlich verbessert. Erstmals liegt er nicht mehr im negativen Bereich und erfüllt damit die Mindestanforderungen.