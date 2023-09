Weiter schwierige Lage in Marokkos Erdbebengebieten

Nach dem Erdbeben in Marokko ist die Not der Überlebenden groß: Sie haben alles verloren und müssen ihre toten Angehörigen bergen. Auch (…)

Überlebenskampf in Marokkos Erdbebengebieten

Das Dorf Talaat N'Yakoub liegt nach den verheerenden Erdstößen in Schutt und Asche. Unter den Trümmerbergen liegen noch viele (…)

Kaum noch Hoffnung auf Überlebende nach Erdbeben in Marokko

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko versuchen die Einsatzkräfte, in schwer zugängliche Bergdörfer (…)

Schon 2800 Tote nach Erdbeben in Marokko: Hoffnung schwindet

Marokko: Bangen um und Beten für Verschüttete nach Erdbeben

In der Nacht zu Samstag bebt in dem nordwestafrikanischen Land die Erde. Tausende sterben, Hunderte werden noch immer vermisst. In den (…)