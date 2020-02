Weiter Einschränkungen für Bahnfahrer im Regionalverkehr

München (dpa/lby) – Bahnfahrer im Regionalverkehr müssen in Bayern weiterhin mit wetterbedingten Einschränkungen rechnen. Die Schwerpunkte lagen am Dienstagmorgen im Allgäu und südlich von München auf den Strecken Richtung Garmisch-Partenkirchen und Kochel am See, wie ein Bahnsprecher sagte. Bei der Münchner S-Bahn gab es noch Einschränkungen auf der S6 zwischen Tutzing und Gauting sowie der S7 zwischen Wolfratshausen und Baierbrunn.

Ihren Fernverkehr wollte die Bahn am Dienstagmorgen in Bayern – genau wie im Rest Deutschlands – ohne größere Einschränkungen wieder aufnehmen. Am Vormittag seien einzelne Probleme aber nicht zu vermeiden, hieß es.

Das Orkantief «Sabine» hatte am Montag in Bayern das öffentliche Leben teils zum Erliegen gebracht. Für Dienstag erwartete der Deutsche Wetterdienst noch teils schwere Sturmböen, in den Kammlagen der östlichen Mittelgebirge und auf den Alpengipfeln auch einzelne orkanartige Böen.