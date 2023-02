Weißtannen & Walnussbäume: 2.000 neue Bäume für die Stadt Hof

Die Waldbrände haben die Feuerwehren in der Euroherz-Region im vergangenen Sommer an ihre Grenzen gebracht. Aber auch der Borkenkäfer sorgt dafür, dass es in unseren heimischen Wäldern teilweise katastrophal aussieht. Die Stadt Hof will dem entgegenwirken. Mit der finanziellen Hilfe von der Sparda-Bank hat sie jetzt 2.000 Jungbäume angeschafft und zum Teil auch schon gepflanzt. Die stehen jetzt am Hang oberhalb des Minigolf-Platzes am Untreusee und am Hofer Theresienstein. Die Auswahl ist bunt gemischt. Die Stadt hat unter anderem Weißtannen, Douglasien, Vogelkirschen aber auch Walnussbäume gekauft. Die Auswahl ist dabei bewusst unterschiedlich ausgefallen, damit sich die Bäume an die jeweiligen Bodenbegebenheiten anpassen können.