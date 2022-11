Weißtanne aus dem Fichtelgebirge ist auf dem Weg nach Berlin

Eine Weißtanne aus dem Fichtelgebirge ist jetzt auf dem Weg nach Berlin. Der etwa acht Meter hohe Baum kommt in die Bayerische Landesvertretung. Der stellvertretende Forstbetriebsleiter in Fichtelberg, Martin Hertel:

Die Weißtanne ist gleich nach dem Fällen auf einen Laster geladen worden und Richtung Bundeshauptstadt gefahren. Sie wird am Freitag von Schülern der Luitpold-Grundschule in Selb mit selbstgestalteten Porzellan-Anhängern geschmückt. Der Erlös aus dem anschließenden Verkauf der Anhänger kommt Schülern in Afrika zugute.