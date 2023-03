Weißstörche kehren nach Wintermonaten nach Bayern zurück

Die Weißstörche kehren nach den Wintermonaten wieder nach Bayern zurück. Wie der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) mitteilte, wurden bereits ungefähr 50 Rückkehrer im Freistaat gesichtet. Ein Vergleich mit den Vorjahren sei aber kaum möglich. Dafür seien die verfügbaren Daten nicht ausreichend.

Grundsätzlich spielen die aktuellen Witterungsbedingungen aber immer eine Rolle. Beispielsweise habe der LBV einen mit einem Sender ausgestatteten Storch beobachten können, der bei seinem Rückflug zwischenzeitlich, wohl aufgrund des Wetters, wieder ein Stück in den Süden zurückgeflogen ist.

Generell lässt sich bei den Weißstörchen aber ein verändertes Zugverhalten beobachten. Bis in die 1980er Jahre flogen die meisten Tiere noch nach West- und Ostafrika. Ein Großteil der westeuropäischen Weißstorch-Population überwintert inzwischen in Spanien. Die Vögel, die den Winter in Afrika verbracht haben, werden erst im April in Zentraleuropa erwartet. Rund 300 Tiere haben den gesamten Winter im Freistaat verbracht. Die Störche gelten weltweit als Glücksboten und sollen dem deutschen Volksglauben nach Babys überbringen.