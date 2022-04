Seit 2011 verleiht der Freistaat Bayern den „Weißen Engel“ an die Menschen, die sich ehrenamtlich in den Bereichen Gesundheit und Pflege einsetzen. Damit soll ihr Engagement gewürdigt werden. Der bayerische Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek, hat die Auszeichnung heute an neue Ehrenamtliche verliehen – darunter auch an Max Spörl aus Bad Steben. Er engagiert sich seit über 20 Jahren im Seniorenwohnpark Bad Steben.