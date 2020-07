Weißenstädter See: Boot mit einer Person gekentert

Am Hofer Untreusee sind heute zwei Schwimmer kurzzeitig verschwunden gewesen. Beide sind nach der Suche von mehreren Rettungskräften wohlbehalten gefunden worden. Auch am Weißenstädter See ist es heute zu einem Vorfall gekommen: Ein Boot ist dort, besetzt mit einer Person, gekentert. Die Feuerwehr und Ersthelfer haben die Person aus dem Wasser gerettet. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Boot wurde aus dem Wasser gezogen.

+++UPDATE+++

Am Untreusee sind heute zwei Schwimmer kurzzeitig verschwunden gewesen. Beide sind nach der Suche von mehreren Rettungskräften wohlbehalten gefunden worden. Auch am Weißenstädter See ist es heute zu einem Vorfall gekommen: Ein Boot ist dort gekentert. Jochen Hopperdietzel, der Einsatzleiter:

© News5/Fricke

Sollte man einmal in eine Notfallsituation geraten, solle man den Notruf absetzen. Bei einem Rettungsversuch soll man unbedingt einen Gegenstand dabei haben, an dem sich der zu Rettende festhalten kann.