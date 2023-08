Weißenstädter See: Badewarnung wegen Blaualgen

Gerade jetzt bei den heißen Temperaturen suchen viele die Abkühlung in einem Badesee. Im Weißenstädter See solltet ihr das aktuell allerdings nicht tun. Das Landratsamt im Landkreis Wunsiedel hat nun eine Badewarnung für den Weißenstädter See herausgegeben. Es gibt nämlich wieder Blaualgen im See. Die erkennt ihr an grün-braunen Schlieren oder Matten auf der Wasseroberfläche. In dem Bereich der Ansammlungen solltet ihr also nicht schwimmen und das Wasser auch auf keinen Fall schlucken. Blaualgen können Gifte produzieren, die wiederum für Hautreizungen sorgen können. Beim Schlucken größerer Mengen kann es außerdem zu Durchfall und Leber- und Nierenerkrankungen kommen.c