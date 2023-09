Weißenstädter See: Aus Badewarnung wird Verbot

Aus der BadeWARNUNG wird ein BadeVERBOT: In den Weißenstädter See solltet ihr in den kommenden Tagen lieber nicht steigen. Im See haben sich Blaualgen derart ausgebreitet, dass das Gesundheitsamt am Landratsamt Wunsiedel davon ausgeht, dass der gesamte See belastet ist. Ein Labor hat entsprechende Toxinwerte nachgewiesen.

Damit kann das Landratsamt Wunsiedel und die Stadt Weißenstadt nicht für eure Gesundheit garantieren. Denn die Blaualgen bilden Bakterien und Gifte aus, die beim Schlucken zu Beschwerden führen können. Wer Wasser schluckt, kann davon Durchfall bekommen, Übelkeit und Erbrechen. Allergische Reaktionen und Atembeschwerden. Gefährdet sind insbesondere Kleinkinder, ältere Menschen und Allergiker. Aber auch Hunde sollten sich von Blaualgen fernhalten. Das Gesundheitsamt prüft das Wasser des Weißenstädter Sees weiterhin.