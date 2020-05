Weißenstadt: Schulturnhalle wird saniert

Auch wenn noch nicht alle bayerischen Schüler zurück in der Schule sind, bereitet sich die Stadt Weißenstadt auf die Zeit nach Corona vor. Jetzt hat der Stadtrat grünes Licht für die Sanierung der in die Jahre gekommenen Schulturnhalle gegeben. Einstimmig hat das Gremium die Baudurchführung beschlossen. Jetzt sei man dran, entsprechende Förderungen zu bekommen, so Bürgermeister Dreyer. Läuft alles planmäßig kann das 3-Millionen-Euro-Projekt bereits in den Sommerferien starten.

Außerdem hat der Stadtrat beschlossen, den Spielplatz Galgenberg zu einer Wurfsportanlage für den Schulsport umzugestalten. Der TV Weißenstadt hat seinen Antrag auf Erstellung einer Anlage für Diskus- und Speerwerfen zurück gestellt.

(Symbolbild)