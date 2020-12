Es ist eine Zeit voller Improvisationen. Das gilt auch für die Stadt Weißenstadt. Deshalb werden die Weißenstädter Bürger den Gottesdienst am Heiligen Abend draußen verbringen. Das hat der Stadtrat beschlossen, bestätigt Bürgermeister Frank Dreyer im Gespräch mit Radio Euroherz. In der Stadtkirche sei ein Gottesdienst aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht möglich. Wie konkret der Gottesdienst ablaufen soll, darüber wollen sich die Verantwortlichen in den kommenden Tagen beraten, so Dreyer.