Weißenstadt: Eröffnungsfeier für neuen Familienstützpunkt

Gerade beim ersten Kind haben Eltern noch viele Fragen. Was mache ich, wenn mein Baby die ganze Nacht schreit? Oder wie setze ich meinem Kind Grenzen? Oft hilft da schon ein Austausch mit anderen Eltern, um sich Tipps und Anregungen zu holen. Diesen Austausch will der Landkreis Wunsiedel jetzt fördern, und will drei Familienstützpunkte errichten. Die soll es im Familienzentrum in Marktredwitz und im Familienzentrum in Selb geben. Der Familienstützpunkt in Weißstadt befindet sich im Kinderhort Vier Elemente. Am Mittag fand die offizielle Eröffnungsfeier statt. Eltern können dort nicht nur mit anderen Eltern, sondern auch mit Mitarbeitern der Koordinierenden Kinderschutzstelle und Hebammen sprechen.