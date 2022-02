Weißenstadt: 72-Jähriger bei Brand umgekommen

Am Dienstagmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus im Weißenstädter Ortsteil Franken gebrannt. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Gegen 12 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken ein. Im zweiten Obergeschoss des Hauses haben Feuerwehrleute den Leichnam eines 72-jährigen Mannes gefunden. Die angrenzende Staatsstraße war für den Einsatz mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde zwischen Weißenstadt und Röslau umgeleitet. Der Sachschaden am Gebäude liegt Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich.

