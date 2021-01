Weißenstadt: 15-jähriger zurückgekehrt

Bereits Ende November 2020 haben zwei Jugendliche die Jugendhilfeeinrichtung in Weißenstadt im Fichtelgebirge verlassen und sind nicht wieder aufgetaucht. Anfang Dezember haben die Polizeibeamten schließlich das 16-jährige Mädchen in Mittelfranken gefunden und zurück in die Einrichtung gebracht. Jetzt ist auch der 15-jährige Junge zurück. Laut Aussage der Polizei hat ein Familienmitglied den Jugendlichen nach Weißenstadt zurückgebracht. Auch er befindet sich nun wieder in Obhut der Jugendhilfeeinrichtung.

(Symbolbild)