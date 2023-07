„Weiße Flecken“ in Hof: Breitbandversorgung geht voran

Am vergangenen Wochenende hat ein ganz besonderer Radler an die Hofer Rathaustür geklopft. Oliver Trelenberg kommt aus Hagen und radelt (…)

Hofer Ferienpass: Online-Buchung ab heute möglich

In wenigen Wochen stehen die Sommerferien an. Die Schüler können sich also langsam Gedanken machen, was sie unternehmen möchten. In der (…)