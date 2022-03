„Weiße Flecken“ im Hofer Land: 55 neue Mobilfunkmasten könnten helfen

Der Impfstatus, Bankgeschäfte oder der Austausch mit der Arbeit: Ohne Handy bzw. Smartphone geht bei uns heutzutage nichts. Wer kein Netz hat, ist da schnell abgehängt.

Der Landkreis Hof wollte herausfinden, wo genau Funklöcher im Hofer Land sind und wo es neue Mobilfunkmasten bräuchte, um für eine gute Netzabdeckung zu sorgen. Dafür hat eine Regensburger Firma aufwendige und genaue Messungen im ganzen Landkreis durchgeführt. Das Ergebnis: 55 sogenannte weiße Flecken gibt es in bewohnten Gebieten, vor allem außerhalb der Ortskerne. Dementsprechend empfiehlt die Firma 55 neue Mobilfunkmasten für den Standard 4G bzw. LTE. Das ist auch die Grundvoraussetzung für den 5G-Ausbau.

Was bringt diese Erhebung? Ganz einfach: Die Kommunen können sich damit um Fördermittel für den Bau neuer Masten bewerben. Rund eine halbe Million Euro sind an Fördermitteln für eine Gemeinde drin.