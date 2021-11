Weißdorf: Neubaugebiet Waldsteinblick II eingeweiht

Verbotener Böller: Knall erschreckt Anwohner in Hof

Es war eine Hiobsbotschaft, die den Spielalltag der Selber Wölfe ganz schön durcheinanderwirbelt: Vor dem Derby am Freitagabend sind (…)

Die Ferien sind vorbei und für die Schüler in der Region geht’s zurück in den Unterricht. Wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte ab (…)

Schulbeginn nach den Herbstferien: Maskenpflicht im Unterricht in Bayern und Sachsen

Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Corona-Virus. Die Inzidenzwerte schnellen in die Höhe. Aus diesem Grund hat auch der (…)

Corona: Das gilt ab heute in Sachsen

Nachts alleine im Kino: Unbekannter kommt Samstag früh der Putzfrau entgegen

Als sie am Samstagfrüh in einem Kino in Hof ihren Job machen wollte, bekam eine Putzfrau einen gehörigen Schrecken. Aus einer Toilette (…)