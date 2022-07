Das neue Auswärtstrikot des FC Bayern München ist in Weiß und Gold gehalten. Erneut ziert das «Münchner Kindl», die Wappenfigur der Stadt, den Nacken des Shirts. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit. Die Ärmelränder, die drei Streifen des Ausrüsters, das Sponsorenlogo und das Vereinsemblem glänzen in Gold, sonst ist das Outfit weiß. In der vergangenen Saison hatten die Münchner schwarze Auswärtstrikots mit goldenen Farbakzenten.